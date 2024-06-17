ピンクアメジスト クリスタル 水晶スフィア パワーストーン 結晶 コッパー入

●アメジストは2月の誕生石です、水晶でも最高位の石とされています。鉄分により紫色の色づいた水晶で、色むらが多いため色あ深く一様に見えるものほど上質とされています。高貴な色を表す紫色をしたアメジストは霊性の高い石とされ、マイナスのエネルギーをプラスに変える効果があるといわれています。第六感を高めて、邪悪なものから身を守るお守りとしての効果も期待でき、「愛の守護石」として大切な人との心の絆を深め、真実の愛を守り抜く強さをはぐくむともされます。★実物撮影★※写真の商品と実際の商品はブラウザ環境によって、多少色味が異なる場合がございます。天然石のため、多少の傷・凹み・インクルージョンなどありますことをご了承ください。#桜瑪瑙#フラワーアゲート#ピンクメノウ#プレゼント#ストーン#石#アゲート#スフィア#丸玉#幸運の石#置物インテリア#小物ファッション#パワーストーン#置物インテリア#天然石#風水晶#一点もの#魔除け#瞑想#占い#開運#幸運#ラッキー#恋愛#笑口カラー···ピンク種類···風水素材···石材



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