天然石アート　ヴィンテージミニグラス　オレンジ　025

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天然石を装飾した様々な一点物を出品中#Erben◀︎是非ご覧下さいませオレンジ色のグラデーションが綺麗なミニグラスにグリーン系のプレナイトなど天然石を装飾してあります。装飾した箇所にはもともと、クリアで模様が施されておりました。裏からよく見ますと確認できますが目立つものではなく飾って楽しんでいただく分には問題ないかと思います。小物入れやインテリアのオブジェとして如何でしょうか(^^)状態の綺麗なものに装飾してありますが、ヴィンテージの古い物になりますのでご理解頂ける方にお譲りできたらと思っております。高強度接着で防水のため、濡れても取れる心配はありません。一つ一つ丁寧に仕上げた一点ものになります。石の色などモニター環境により実物と多少異なる場合がありますのでご了承下さいませ。価格交渉はご遠慮頂いております。補償は付きませんが、普通郵便定形外発送でも構わないようでしたら、送料誤差分お値引きさせて頂きます。購入前にお声がけ下さいませ。発送は通常、土日祝日を除く2日以内の発送になります。お急ぎの際やお日にちをご指定されたい場合はご連絡下さいませ。簡易ではありますがラッピングをして配送しております。是非引き継いで頂ける方お待ちしております^_^サイズ約42×42(天然石有 約44mm)×90mm約65g天然石オブジェ インテリア 天然石デコレーション 天然石デコ 天然石アート ヴィンテージ 北欧インテリア 北欧ヴィンテージ 北欧 カントリー 鉱物 昭和 伝統工芸 アールヌーボー アールヌーヴォー アールデコ ビジューアート プレゼント クラシック ミッドセンチュリー ミッドセンチュリーモダン 北欧モダン モダン モダン雑貨 雑貨 レトロ レトロ雑貨 ヴィンテージ雑貨 デコレーション 敷き詰め ハンドメイド 置物 置き物 オブジェ 昭和ヴィンテージ 昭和ビンテージ 昭和小物 昭和雑貨 古道具 一点物 結婚式 披露宴 成人式 バレンタイン ホワイトデー 卒業式 入学式 母の日 父の日 プレゼント 誕生日 敬老の日 ハロウィン クリスマス ヴィンテージグラス ミニグラス ミニガラス レトログラス グラスオブジェ ガラスオブジェ