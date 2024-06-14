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天然石アート　ヴィンテージミニグラス　オレンジ　025
商品番号 A80615601848
商品名

天然石アート　ヴィンテージミニグラス　オレンジ　025
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,484 円
在庫状況 あり

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商品詳細

天然石を装飾した様々な一点物を出品中#Erben◀︎是非ご覧下さいませオレンジ色のグラデーションが綺麗なミニグラスにグリーン系のプレナイトなど天然石を装飾してあります。装飾した箇所にはもともと、クリアで模様が施されておりました。裏からよく見ますと確認できますが目立つものではなく飾って楽しんでいただく分には問題ないかと思います。小物入れやインテリアのオブジェとして如何でしょうか(^^)状態の綺麗なものに装飾してありますが、ヴィンテージの古い物になりますのでご理解頂ける方にお譲りできたらと思っております。高強度接着で防水のため、濡れても取れる心配はありません。一つ一つ丁寧に仕上げた一点ものになります。石の色などモニター環境により実物と多少異なる場合がありますのでご了承下さいませ。価格交渉はご遠慮頂いております。補償は付きませんが、普通郵便定形外発送でも構わないようでしたら、送料誤差分お値引きさせて頂きます。購入前にお声がけ下さいませ。発送は通常、土日祝日を除く2日以内の発送になります。お急ぎの際やお日にちをご指定されたい場合はご連絡下さいませ。簡易ではありますがラッピングをして配送しております。是非引き継いで頂ける方お待ちしております^_^サイズ約42×42(天然石有　約44mm)×90mm約65g天然石オブジェ　インテリア　天然石デコレーション　天然石デコ　天然石アート　ヴィンテージ　北欧インテリア　北欧ヴィンテージ　北欧　カントリー　鉱物　昭和　伝統工芸　アールヌーボー　アールヌーヴォー　アールデコ　ビジューアート　　　　　プレゼント　クラシック　ミッドセンチュリー　ミッドセンチュリーモダン　北欧モダン　モダン　モダン雑貨　雑貨　レトロ　レトロ雑貨　ヴィンテージ雑貨　デコレーション　敷き詰め　ハンドメイド　　置物　置き物　オブジェ　昭和ヴィンテージ　昭和ビンテージ　昭和小物　昭和雑貨　古道具　一点物　結婚式　披露宴　成人式　バレンタイン　ホワイトデー　卒業式　入学式　母の日　父の日　プレゼント　誕生日　敬老の日　ハロウィン　クリスマス　ヴィンテージグラス　ミニグラス　ミニガラス　レトログラス　グラスオブジェ　ガラスオブジェ
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天然石アート　ヴィンテージミニグラス　オレンジ　025
天然石アート ヴィンテージミニグラス オレンジ 025 - 置物
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