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「超長い102.9mm」九眼天珠 風化瑪瑙天珠 年代感
商品番号 B21393371335
商品名

「超長い102.9mm」九眼天珠 風化瑪瑙天珠 年代感
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

台付きなしです素材···石材♡送料無料・当日or翌日発送♡即購入・無言購入OK！ヽ(✿゜▽゜)ノご覧頂ありがとうございます※写真はすべて現品を撮影しております、光の加減等で実際の商品は若干色味が異なる場合がございます。#hokuhou←全商品みれます(✪ω✪)もっと商品探しましょう⬇️⬇️⬇️#hokuhou九眼天珠#hokuhouパーツハンドメイド＆天然石の性質を御理解の上ご購入よろしくお願い致します。(^ω^)#天然石　#パワーストーン　#モンゴル天珠　#蒙天珠　#九眼頁岩石　#コレクション　#めずらしい　#希少　#ネックレス　#オリジナル　#ハンドメイド　#一点物　#一眼天珠　#美品　#アクセサリー　#お守り　#幸運　#開運
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