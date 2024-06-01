置物 インテリア 撮影 推し活 ダイヤ ガラス クリスタル



2023年最新】クリスタル ダイヤ オブジェの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】クリスタル ダイヤ オブジェの人気アイテム - メルカリ



sクリスタルガラスカットダイヤモンドの置物ミニチュアクラフトギフト風水結婚式イベント用ホームテーブル装飾アクセサリー8センチ (レッド) sクリスタルガラスカットダイヤモンドの置物ミニチュアクラフトギフト風水結婚式イベント用ホームテーブル装飾アクセサリー8センチ (レッド)



ダイヤモンド ダイヤ ガラス クリスタル オブジェ 置物 宝石 キラキラ ... ダイヤモンド ダイヤ ガラス クリスタル オブジェ 置物 宝石 キラキラ ...



ダイヤモンド ダイヤ ガラス クリスタル オブジェ 置物 宝石 キラキラ ... ダイヤモンド ダイヤ ガラス クリスタル オブジェ 置物 宝石 キラキラ ...



ダイヤモンド ダイヤ ガラス クリスタル オブジェ 置物 宝石 キラキラ ... ダイヤモンド ダイヤ ガラス クリスタル オブジェ 置物 宝石 キラキラ ...



sクリスタルガラスカットダイヤモンドの置物ミニチュアクラフトギフト風水結婚式イベント用ホームテーブル装飾アクセサリー8センチ (レッド) sクリスタルガラスカットダイヤモンドの置物ミニチュアクラフトギフト風水結婚式イベント用ホームテーブル装飾アクセサリー8センチ (レッド)



ダイヤモンド ダイヤ ガラス クリスタル オブジェ 置物 宝石 キラキラ ダイヤモンド ダイヤ ガラス クリスタル オブジェ 置物 宝石 キラキラ



ダイヤモンド ダイヤ ガラス クリスタル オブジェ 置物 宝石 キラキラ ダイヤモンド ダイヤ ガラス クリスタル オブジェ 置物 宝石 キラキラ



sクリスタルガラスカットダイヤモンドの置物ミニチュアクラフトギフト風水結婚式イベント用ホームテーブル装飾アクセサリー8センチ (レッド) sクリスタルガラスカットダイヤモンドの置物ミニチュアクラフトギフト風水結婚式イベント用ホームテーブル装飾アクセサリー8センチ (レッド)



ダイヤモンド ダイヤ ガラス クリスタル オブジェ 置物 宝石 キラキラ ... ダイヤモンド ダイヤ ガラス クリスタル オブジェ 置物 宝石 キラキラ ...



ミックスカラーシャイニングクリスタルダイヤモンド文鎮ガラス置物風水クラフトホームウェディングデコレーションオーナメントギフトパーティーお土産（カラー：レッド、サイズ：50mm） ミックスカラーシャイニングクリスタルダイヤモンド文鎮ガラス置物風水クラフトホームウェディングデコレーションオーナメントギフトパーティーお土産（カラー：レッド、サイズ：50mm）



TIRAMISU ストーン Stone スツール クリスタル │ スツール おしゃれ ... TIRAMISU ストーン Stone スツール クリスタル │ スツール おしゃれ ...



TIRAMISU ストーン Stone スツール クリスタル │ スツール おしゃれ ... TIRAMISU ストーン Stone スツール クリスタル │ スツール おしゃれ ...



2023年最新】クリスタル ダイヤ オブジェの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】クリスタル ダイヤ オブジェの人気アイテム - メルカリ



2023年最新】クリスタル ダイヤ オブジェの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】クリスタル ダイヤ オブジェの人気アイテム - メルカリ

※商品説明とプロフィールに全てご了承頂けましたら、即購入可能です。ガラスダイヤモンドカット置物・直径約11cm、490g1点・直径約4.5cm、34g程度5点・直径約3cm、13g1点7点セット10年以上前に入手したと思われるガラス製の置物です。ネイルやアクセサリー、コスメなどの撮影や小物、推し活などの撮影時の装飾、オブジェとして使えるかと思います。ボールペンは大きさの比較として載せています。大きなものは欠けはありませんが小傷はあります。中くらいのもの5点は濃いピンクの1つ以外は先端が欠けています。薄いピンクは大きめのヒビが入っています。小さいものも小さな欠けや小傷があります。全て傷や欠けがありますので完璧を求める方はご遠慮下さい。一つずつプチプチで巻き、ダンボールで梱包し、匿名・追跡つきのらくらくメルカリ便宅急便コンパクトにて発送予定です。時間指定のご希望がある場合はお知らせ下さい。お値下げ、ばら売りはできかねます。置物インテリア撮影推し活ダイヤガラスクリスタル