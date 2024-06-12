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- エジプトの香水瓶と香水を入れるピッチャー,,3点セット売り
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商品詳細
4年前まで東京国分寺駅の近くでミニチュアとアート作家さんの作品を中心に13年間ギャラリーを営業しておりました。今回はその当時エジプトに直接に行き250,本の香水瓶を持ちかえり、展示販売をしておりました。その中の一部の出品です。日本でわあまり出回っていないデザインを仕入れました。香水瓶の丸型たかさ約11センチＴ型は高さ約11センチピッチャーは3.3センチ
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http://narcologia.ru/goods/manufacture342041.html
http://narcologia.ru/goods/approximate400920.html
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