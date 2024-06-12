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エジプトの香水瓶と香水を入れるピッチャー,,3点セット売り
商品番号 V52143903175
商品名

エジプトの香水瓶と香水を入れるピッチャー,,3点セット売り
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

4年前まで東京国分寺駅の近くでミニチュアとアート作家さんの作品を中心に13年間ギャラリーを営業しておりました。今回はその当時エジプトに直接に行き250,本の香水瓶を持ちかえり、展示販売をしておりました。その中の一部の出品です。日本でわあまり出回っていないデザインを仕入れました。香水瓶の丸型たかさ約11センチＴ型は高さ約11センチピッチャーは3.3センチ
http://narcologia.ru/goods/stealth547276.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture342041.html
http://narcologia.ru/goods/approximate400920.html

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