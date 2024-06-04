虹入り 台座付き 高品質 ウルグアイ産 アメジスト 丸玉

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商品詳細
虹入り高品質アメジスト丸玉最大幅*約44mm重さ*約118.8g産地*ウルグアイ産★画像の台座付き発色の素晴らしいウルグアイ産アメジストの丸玉です。透明感もあり、内部に虹が見られてとても綺麗です。光にかざしてもパープルカラーが強調されて更に綺麗です(^_^)届いたらすぐに飾れる様に台座付きです。#繋ぎ石の天然石全て#繋ぎ石のポイントと丸玉とタンブル★お纏め購入の場合、1点増える毎に100円ずつ同梱割引します。お纏めページを作りますので、同梱希望の際は購入前にコメントくださいませ。#天然石#パワーストーン#アメジスト#丸玉#スフィア#虹
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