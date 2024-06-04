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- レトロ アンティーク フランス製【クリスタルダルク】ミニタンブラー5個セット
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商品詳細
形状···丸サイズ···小 直径約7センチ高さ約11センチ種類···タンブラー素材···ガラス新品未使用品ですが長期自宅保管品の為未使用に近いとしております。カットの美しい小ぶりのグラスです。⚠️サイズ確認お願いします⚠️元箱あります。
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マグカップ タンブラー カップ ミニ 5個セット フランス アンティーク | フリマアプリ ラクマ
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