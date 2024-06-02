マイセンクリスタル　マイセンフラワー　一輪挿し　ブルー

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商品詳細
※プロフィールのご確認お願いします※とても美しい一輪挿しです。定価55000円(税込)新品未使用ではありますがゴールドのシールはついていません。(最初の開封時に外してしまった可能性あり)箱ありリボンあり(折ジワがあります)開封後そのまま箱に戻し保管していました。割れないようにしっかり梱包してお送りいたします。#Meissen#マイセン#マイセンクリスタル#マイセンフラワー#一輪挿し#MeissenerBleikristall
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http://narcologia.ru/goods/cotton820361.html
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