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マイセンクリスタル　マイセンフラワー　一輪挿し　ブルー
商品番号 M55507877573
商品名

マイセンクリスタル　マイセンフラワー　一輪挿し　ブルー
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 11,954 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※プロフィールのご確認お願いします※とても美しい一輪挿しです。定価55000円(税込)新品未使用ではありますがゴールドのシールはついていません。(最初の開封時に外してしまった可能性あり)箱ありリボンあり(折ジワがあります)開封後そのまま箱に戻し保管していました。割れないようにしっかり梱包してお送りいたします。#Meissen#マイセン#マイセンクリスタル#マイセンフラワー#一輪挿し#MeissenerBleikristall
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