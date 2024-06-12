石井竜也さんデザインのtatta-man(タッタマン)です。イットマンと並ぶ貴重なオブジェです。希少品です。デザインがユーモラスで可愛いので、予約して購入しました。開封はしましたが、新品のまま箱に入れて冷暗所で保管しており、久々に出してみたらほぼ新品でした。シリアルNO.は見当たらないので、初めから付いてないと思います。本体重量1.6kgで軽いです。本体の大きさ高さ約75cm横約28cm奥約28cm箱の大きさは高さ81cm横32cm奥31cmです。購入、発送についての詳細は出品者プロフィール欄にも記載しておりますので参考にして下さい。#タッタマン#イットマン#石井竜也#オブジェ#tattaman



石井竜也デザイン タッタマン-



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