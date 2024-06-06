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FIRE KING JAPAN エキストラヘビーマグ
商品番号 H77919414973
商品名

FIRE KING JAPAN エキストラヘビーマグ
ブランド名 ファイヤーキング
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FIREKINGの復刻版　エキストラヘビーマグ一度だけ使用した後、食器棚で保管していました。目立った傷も無く未使用に近い状態です。※箱無し食器棚の整理の為出品致します。本家FIREKINGのエキストラヘビーマグはお高いので、お気軽に日常使いをしたい方はいかがでしょうか。定価¥4,400.-
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