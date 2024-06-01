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三元・八宅羅盤　　齋藤均　風水建築デザイン研究所　ケース付き
商品番号 R86282316054
商品名

三元・八宅羅盤　　齋藤均　風水建築デザイン研究所　ケース付き
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 8,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

風水探偵団の齊藤均先生が設計されたオリジナルの羅盤です。この羅盤は最高品質の電子木を使い、耐水、耐久問題を考え、羅盤円盤部には、特殊コーティングをかけ半永久的なつくりに仕上がっています。当時、数量限定で製作されたもので、現在入手困難です。4.2寸（外寸約12.8センチ×約12.8センチ）自宅保管です。神経質な方はご遠慮ください。#風水　#風水グッズ　#風水羅盤　#玄空飛星　#三元羅盤　#風水鑑定　#fengshui#羅盤#羅経#羅経盤#開運グッズ
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