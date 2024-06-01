三元・八宅羅盤 齋藤均 風水建築デザイン研究所 ケース付き ...

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風水探偵団の齊藤均先生が設計されたオリジナルの羅盤です。この羅盤は最高品質の電子木を使い、耐水、耐久問題を考え、羅盤円盤部には、特殊コーティングをかけ半永久的なつくりに仕上がっています。当時、数量限定で製作されたもので、現在入手困難です。4.2寸（外寸約12.8センチ×約12.8センチ）自宅保管です。神経質な方はご遠慮ください。#風水 #風水グッズ #風水羅盤 #玄空飛星 #三元羅盤 #風水鑑定 #fengshui#羅盤#羅経#羅経盤#開運グッズ