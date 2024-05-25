希少 ガス灯 置物 アンティーク ランプ 西洋 街灯 オブジェ 模型 昭和レトロ

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LEDコンセントタイプガス燈ミニチュア模型オブジェです。ヨーロッパの外灯をそのまま小さくしたかのようなオブジェで、かつて横浜に始めて設置されたランプを1/10スケールで再現したものになります。サイズは高さ53センチと非常に大きく、鋳物で出来ているのでずっしりと重厚感があります。インテリアとしては勿論、ジオラマやドールハウスになど、様々な用途でご利用いただけます。専用の新品LED電球をセットしてあるので、寿命や電気代を気にせずご利用いただけます。カラーはアンバーで電球寿命は5万時間あります。電球は簡単に新しく交換する事も可能です。フロアランプのように明るい訳では無いので、ライト機能についてはインテリア飾りとしてお考えください。装飾やベースに至るまで非常に丁寧に作られており、オンオフスイッチで点灯可能です。状態については当時のかなり古い商品につき初期傷や製造ムラが上部先端に確認でき、経年劣化による痛みやダメージがある程度確認できます。また元箱についても傷や痛みが確認できるので、あくまで梱包材としてお考えください。元箱に戻してラッピングして追跡・保証のあるゆうパックにて発送致します。送料は無料です。