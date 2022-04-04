

オレンジガラスの置物 54cm | yemnews.net/index.php/news/2022-04-04 ...



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ガラスボトル テラリウムボトル フラワーベース 高さ54cm 直径42cm



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かなり高さのある鮮やかなオレンジのガラスの置物です高さ 約54センチ 一番太い所で 約15センチ 飾っていただけなのでキズや欠けなどはありません ガラスの気泡も土台の一部しか見当たりません バランスの取れた綺麗な器です箱はございませんので 丁寧に梱包して発送致します