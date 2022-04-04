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オレンジガラスの置物　54cm
商品番号 A10778803275
商品名

オレンジガラスの置物　54cm
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かなり高さのある鮮やかなオレンジのガラスの置物です高さ　約54センチ　一番太い所で　約15センチ　飾っていただけなのでキズや欠けなどはありません　ガラスの気泡も土台の一部しか見当たりません　バランスの取れた綺麗な器です箱はございませんので　丁寧に梱包して発送致します
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate711448.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture291941.html
http://narcologia.ru/goods/financier777260.html
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