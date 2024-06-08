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オウムガイ オウム貝 東京国立博物館で購入 美品
商品番号 F97746601842
商品名

オウムガイ オウム貝 東京国立博物館で購入 美品
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前に上野の国立博物館内のショップで購入したものです。形状・模様ともに整った固体です。購入後しまい込んでいたので状態は良いと思います。サイズ約12.5cm×9.5cm×7.5cm発送はレターパックプラスを予定しています。しっかりとクッション材を入れて発送致します。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit132086.html
http://narcologia.ru/goods/browse953791.html
http://narcologia.ru/goods/recycling582014.html
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