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- オウムガイ オウム貝 東京国立博物館で購入 美品
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商品詳細
以前に上野の国立博物館内のショップで購入したものです。形状・模様ともに整った固体です。購入後しまい込んでいたので状態は良いと思います。サイズ約12.5cm×9.5cm×7.5cm発送はレターパックプラスを予定しています。しっかりとクッション材を入れて発送致します。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit132086.html
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