【選抜】アガベチタノタ　福建白鯨　発根済8

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【選抜】アガベチタノタ 福建白鯨 発根済【商品の説明】商品名:アガベ チタノタ 今の時点で鋸歯が鋭いので将来有望株かと思います。売り急いでないので成長に伴い値段変更する予定です。【商品の状態】注意事項:植物は日々変化します。生き物ですので到着後に傷み等出ている場合があります。一部、棘の折れや葉の傷みが生じている場合があります。画像を確認してください。写真撮影時から発送までの期間に下葉が枯れる等の変化が生じる可能性がある事をご了承下さい。商品の名前は入手時の名前ですので違う場合があります。【その他】第4種にて抜き苗で発送いたします。鉢ごと発送希望の方は＋500円で対応可能です。また、発送中の蒸れ等による枯れや腐れの保証はできませんのでご注意ください。22.9