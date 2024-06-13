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商品詳細
Sistema水筒ドリンクボトル600ml/0.6Lカラー:ブラック商品についていた商品説明のような紙がちぎれたので捨ててしまった為、別カラーのボトルについていたものの画像を貼り付けています。Tritanプラスチック製スイフト飲料/ウォーターボトル。便利な20オンス。サイズは幅3.75インチx高さ8.25インチ。高品質のTritanプラスチックは、非常にクリアで、傷、破損、ひび割れに強く、耐衝撃性、フタル酸フリー、BPAフリー。人間工学に基づいた輪郭形状のボトルで快適;ニュージーランドでデザイン、製造。
http://narcologia.ru/goods/procurement255833.html
http://narcologia.ru/goods/freezer636198.html
http://narcologia.ru/goods/influenza293093.html
*新品未使用* Sistema 600ml 0.6L 水筒 ドリンクボトル | フリマアプリ ラクマ
*新品未使用* Sistema 600ml 0.6L 水筒 ドリンクボトル
*新品未使用* Sistema 600ml 0.6L 水筒 ドリンクボトル
*新品未使用* Sistema 600ml 0.6L 水筒 ドリンクボトル
Sistema 640 – 3潤い飲料/水ボトル、20.3オンス、クリア/ピンク
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*新品未使用* Sistema 600ml 0.6L 水筒 ドリンクボトル
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Amazon｜ガラス ウォーターボトル 600ml 茶こし付き 水筒 クリア ...
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Sistema 640 – 3潤い飲料/水ボトル、20.3オンス、クリア/ピンク
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*新品未使用* Sistema 600ml 0.6L 水筒 ドリンクボトル
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