アラビア　Arabia カレワラ　イヤープレート　1979年

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商品詳細
アラビア Arabiaカレワラ イヤープレート 1979年希少な品となります。サイズ•••幅20cm高さ2.0cmその他ヘレンド、ロイヤルコペンハーゲン、マイセン等出品しております。ご覧頂けると幸いです。#lacota出品一覧はこちらをクリックして下さい。#アラビア#Arabia#カレワラ#イヤープレート#北欧#フィンランドお皿/お椀/デザート食器···皿/プレート素材···陶器・磁器テイスト···アンティーク・クラシック、北欧、北欧モダン素材···陶器・磁器
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