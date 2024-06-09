新商品　COACH　コーチ　折り財布　正規品

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商品詳細
❤️COACH 折り財布 新商品❤️ ✨即購入OKです✨こちらの商品はCOACHアウトレット正規店で購入した商品です。コピー商品等、偽物は取扱っておりませんのでご安心くださいませ。✨大特価で出品中の為にお値引きコメントご遠慮くださいませ✨お値引きへのご返答は致しませんm(__)m◽サイズ約横10.5cm×縦9.5cm×厚み2cm◽カラー ブラック◽品質スナップ/内部様式：小銭入れ×1札入れ×1カード入れ×4◽付属品 ケアカードのみです。購入時に箱は付属しておりません。◽購入先 COACHファクトリー✨プレゼント用→お財布まわりの簡単ラッピング無料✨★COACHショップ袋:450円（ご購入後にはつけられませんm(__)mご購入前にコメント下さいませ。）全ての商品は、追跡可能なメルカリ便の安全匿名配送になります。■自身で購入しました正規品になります。■国内のCOACHショップにてアフターケアも受けられます。
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