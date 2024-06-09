ルイヴィトン 財布 エピ ポルト ビエLOUIS VUITTON 二つ折り財布

ブランド：ルイ・ヴィトン商品名：ポルトビエ・コンパクトライン：エピ型番：M6355D素材：エピ・レザー色：ブラウンサイズ：約11×11.7×2cm製造：MI1012/France付属品：無し仕様：スナップボタン開閉式小銭入れ×1札入れ×1カード入れ×4他ポケット×2商品ランク：C【商品状態】大きな目立つ汚れやキズはないですが外側：型崩れがあり、全体的に小傷・擦れ・擦り減り・汚れ・クスミ・テカリ・柄の薄れ等使用感が見られます。特に、小銭入りに汚れがあります。内側：カード跡・ボタンの凹み跡が付き、所々に傷・擦れ・擦り減り・クスミ・シワ等が見られます。小銭入れ内は使用感がございます。画像から判断お願いします。【コメント】『ルイ・ヴィトン』から、高級感漂うエピ・ラインの2つ折り財布「ポルトビエ・コンパクト」です。コンパクトでとても使いやすいおすすめの逸品です★



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