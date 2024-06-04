未使用　HERMES エルメス　ネクタイ　シルク

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商品詳細
【ブランド】HERMES（エルメス）【品名】総柄シルクネクタイ【対象】メンズ【表記サイズ】‐【実寸】全長：150cm剣先：9cm【素材表記】シルク100%【原産国】フランス製【カラー】写真でご確認ください【商品状態】 未使用品エルメス ネクタイシルクスーツ
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