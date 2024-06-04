エルメス HERMES シルバーマーク 本革 ベルト 黑

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新品未使用品写真は実物でございますサイズ：125*3.8cm付属品：保存袋箱素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。神経質な方もご遠慮ください、ご理解の上ご購入を宜しくお願い致します。