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Christian Dior イタリア製 シルク100% 総柄 柔らか ネクタイ
商品番号 Q55615323220
商品名

Christian Dior イタリア製 シルク100% 総柄 柔らか ネクタイ
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 1,431 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❤️即購入大歓迎です(*^^*)❤️⭐#かよネコ⭐⭐#かよネコネクタイ⭐❤️値引き情報❤️❤️❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈✨猫好き値引き✨　※1500円以上のみ✨まとめ買い値引き✨✨リピーター値引き✨　※1500円以上のみ✨フォロワー値引き✨　※2000円以上のみ値引き詳細、方法等はプロフィールをご覧くださいo(^▽^)o♪❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈――――――――――――――――❣️ブランド❣️ChristianDiorクリスチャンディオール――――――――――――――――❣️サイズ詳細❣️寸法　※平置き状態での出品者採寸です長さ:144cm剣先最大幅:8.5cm――――――――――――――――❣️色❣️ネイビーブルー⭐️1枚目の写真でご確認ください⭐️――――――――――――――――❣️商品説明❣️✨ネクタイ✨イタリア製✨シルク100%✨ハンドメイド製✨柔らか生地✨肌触りよし★目立った傷汚れもなく、中古品として利用する上で問題ない状態です※状態に繊細な方はご購入をご遠慮くださいカテゴリー:#ChristianDior#クリスチャンディオール#イタリア製#ネクタイ――――――――――――――――❣️取引時の注意点❣️※古着,中古品にご理解のある方のみご購入の程　宜しくお願い致します。※商品のステータスは出品者判断です※商品状態は写真及び説明文でご判断ください――――――――――――――――商品番号:K6145
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