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栃木レザー 40ミリ ギャリソンバックル ロング G40 ナチュラル
商品番号 T68504440705
商品名

栃木レザー 40ミリ ギャリソンバックル ロング G40 ナチュラル
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

栃木レザー40ミリギャリソンバックル………………………………………………肉厚でガッチリ堅牢、シンプルバックルですが存在感があります。メンズベルトですがカットしてサイズ調整できるので、デニムやチノパン、ジーンズ　レディースや小学生　に男女兼用で年齢関係なく幅広くご利用いただけます。………………………………………………【色】帯部分:ナチュラルベージュ系金具:シルバーカラー【素材】栃木レザー社製牛革（ヌメ革）【サイズ】帯幅：約39mm（一般的に40mmと言われる幅です。）帯長さ：約120センチ（ピンの根元から剣先までの長さ。）バックルサイズ：縦5.5cm×横4.9cmベルトウエスト目安：切取り可能～115cm（最長）ホール数：5（2.5cm間隔）【付属品】栃木レザー赤タグ（箱は付属しません）【その他】ベルトバックル交換：可ベルトウエスト調節：切取り可能………………………………栃木レザー株式会社の「フルベジタブルタンニングレザー」を使用し、日本の熟練した職人が一つ一つ丁寧に作っています。使い込むほどにさらに深みのあるデザインへと変化するので、自分で育てて行く楽しみも持ち合わせます。革本来の魅力を味わって頂く為に過度な加工を出来るだけ抑え、自然の表情や手触りを考えて仕上げているため、革本来の地肌のムラ(シワやスジ)、バラキズがそのまま表情として出ています。これらは本革である証拠であり本製品の特徴ですので、ご了承ください。また　ハンドメイドで作成した商品になりますので、製作時の汚れ小傷等が見受けられる場合がございますが、新品良品となりますのであらかじめご了承ください。………………………………随時入荷する商品ですので、画像はサンプルとなります。天然素材のため、表面のシワや微妙な色目、風合い、染まり方等、1点1点異なります。また、ご覧になるモニターや自然光、蛍光灯などの照明や環境により、カラーの見え方は、実際の商品と異なって見える場合がございます。以上ご了承の上ご注文下さい。………………………………栃木レザー本革革牛革天然皮革ヌメ革　ぬめ革　職人日本製入学祝　卒業　就職祝い　転勤　退職　父の日　敬老の日　誕生日　プレゼント　男性　10代　20代　30代　40代　50代　ギフト　贈り物
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