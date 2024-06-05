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COMOLI コモリ ウール天竺T-shirts サイズ3
商品番号 T81941951989
商品名

COMOLI コモリ ウール天竺T-shirts サイズ3
ブランド名 コモリ
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COMOLIのウール天竺T-shirtsです。ザクッと着れて重宝しますウール素材なので温かいです。春秋にぴったりです。購入したのですがあまり着ませんでした。前面の左前に染みがありますが目を凝らさないとわからないぐらいです。気になる方は入札ご遠慮ください柄・デザイン···その他柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ベージュ【Tシャツ】肩幅：52/着丈：55/身幅：71/袖丈：26
http://narcologia.ru/goods/moisture985069.html
http://narcologia.ru/goods/encourage763672.html
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