COMOLI コモリ ウール天竺T-shirts サイズ3

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COMOLIのウール天竺T-shirtsです。ザクッと着れて重宝しますウール素材なので温かいです。春秋にぴったりです。購入したのですがあまり着ませんでした。前面の左前に染みがありますが目を凝らさないとわからないぐらいです。気になる方は入札ご遠慮ください柄・デザイン···その他柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ベージュ【Tシャツ】肩幅：52/着丈：55/身幅：71/袖丈：26