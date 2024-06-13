

日本製 本革ベルト(1枚革)



昭南ベンズレザーベルト 極厚革5.5-6ｍｍ【生成】40ｍｍ JUN COMPANYオリジナルデザインバックル 太ピン帆型バックル付き



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革ベルトに使われる革の種類は？ | 株式会社ごとう製革所



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意外と知らない、レザーベルトの選び方、使い方 | munekawa



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Gleemのレザーベルトです。コレクション整理のために、出品しました。試着程度の美品です。レザー好きの方におすすめの極厚ベルトです。以下、オフィシャルサイト引用です。↓↓↓Overseascustomersarehere.↓↓↓https://zenmarket.jp/s/gleem/genkotsubelt超拳骨ベルト[GENKOTSUBELT]成牛一頭から４〜５本しか取れないリアルサドルレザーを使用したベルトです。リアルサドルの中でも特厚と呼ばれる特別な革を厳選している為、再販が難しく次回の入荷は見通しがたっていません。バックルは真鍮素材に銀メッキを施しています。定価 43,780円（税込み）カラー...ブラウン素材...本革サイズ...34インチ