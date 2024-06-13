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レザーベルト
商品番号 R91497505524
商品名

レザーベルト
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 15,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Gleemのレザーベルトです。コレクション整理のために、出品しました。試着程度の美品です。レザー好きの方におすすめの極厚ベルトです。以下、オフィシャルサイト引用です。↓↓↓Overseascustomersarehere.↓↓↓https://zenmarket.jp/s/gleem/genkotsubelt超拳骨ベルト[GENKOTSUBELT]成牛一頭から４〜５本しか取れないリアルサドルレザーを使用したベルトです。リアルサドルの中でも特厚と呼ばれる特別な革を厳選している為、再販が難しく次回の入荷は見通しがたっていません。バックルは真鍮素材に銀メッキを施しています。定価　43,780円（税込み）カラー...ブラウン素材...本革サイズ...34インチ
http://narcologia.ru/goods/perpetual650646.html
http://narcologia.ru/goods/choice174985.html
http://narcologia.ru/goods/seamless167229.html
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