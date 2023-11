超レア　salomon サロモン　ニューエラ　キャップ

アメリカのフリーマーケットにて購入。本当にレアで貴重です。生地的にもこれからの季節におすすめです。ネット検索しても同等品は出てきませんでした。中古品の為、若干型がついているのと、写真最後の通り、少し解れがありますが、着用には問題ない程度です。発色、デザイン共にインパクト大です。刺繍も厚みがありかっこいいです。サイズ M〜Lの為どなたも着用頂けるサイズ感です。中古品にご理解ある方のみご購入下さい。#サロモン#ビームス#ニューエラ#アウトドア#ノースフェイス#ジャーナルスタンダード#ナノユニバース#キャンプ#2nd#GOOUT#シュプリーム



