★新品★ NEWERA　ドジャース　9FIFTY　キャップ　ハイクラウン　OG

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★商品名NEWERALOSANGELESDODGERS9FIFTYHIGHCROWNSNAPBACKCAPニューエラロサンゼルス ドジャースハイクラウン スナップバック キャップ ★カラーブルー(ボディ)ホワイト(ロゴ)グレー(つば裏)★サイズフリー(スナップバック式て調整可)★状態新品未使用★特徴OGチームカラーのニューエラキャップ。こちらはクラウンが高く深めのシルエットが特徴なハイクラウン仕様。MLBWBC帽子海外限定ストリートファッションコーディネートカジュアル#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。カラー···ブルー形···ベースボール