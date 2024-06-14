確実正規品 クロムハーツ トラッカー ベースボールキャップ メッシュ激レア

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クロムハーツのトラッカーキャップブラックです。こちらのキャップはメッシタイプの稀有な者になります。インボイス等は紛失しましたが、確実正規品になります。コレクション整理のため出品致します。付属品:なしあり得ませんが、万が一偽物だった場合は、全額返金に応じます。クロムハーツ多数出品中なので宜しければ立ち寄ってみて下さい。#伊佐坂クロムハーツ