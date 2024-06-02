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BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ　長財布
商品番号 G74346060678
商品名

BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ　長財布
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 23,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタ長財布⚫︎商品サイズ(約):縦10cm横19cmマチ2.5cm⚫︎仕様:スナップ開閉札入れ×1カードポケット×8小銭入れ×1フリーポケット×1⚫︎素材:カーフレザーカラー…深みのあるブルー⚫︎付属品:BOTTEGAVENETA箱説明書新品、未使用ですが、家庭にて保管の中古品であることをご理解の上、ご購入をお願いいたします。(*^^*)
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