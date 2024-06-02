BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ　長財布

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商品詳細
BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタ長財布⚫︎商品サイズ(約):縦10cm横19cmマチ2.5cm⚫︎仕様:スナップ開閉札入れ×1カードポケット×8小銭入れ×1フリーポケット×1⚫︎素材:カーフレザーカラー…深みのあるブルー⚫︎付属品:BOTTEGAVENETA箱説明書新品、未使用ですが、家庭にて保管の中古品であることをご理解の上、ご購入をお願いいたします。(*^^*)
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