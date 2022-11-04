THE NORTH FACE S/S Trans Antarctica Tee

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THENORTHFACES/STransAntarcticaTeeノースフェイスショートスリーブトランスアンタークティカティーNT81930RLサイズ新品になります。直営店限定抽選販売商品になります。【Fabric】OrganicHeavyCotton（綿100%）着丈：71胸囲：110肩幅：51袖丈：22袖口幅：19今から30年前、日本を代表する冒険家の舟津圭三氏をはじめとする世界各国6名の冒険家が、環境と平和の重要性を訴える目的で世界初となる南極犬ぞり横断へと出発し、見事全員が約6,400kmを踏破しました。2019年7月27日(土)にスタートした『THINKSOUTHFORTHENEXT』プロジェクトは、当時彼らが考え、世界に発信した現代社会の問題に改めて注目し、次世代へ継承していこうというプロジェクトです。化学薬品の使用による健康や環境的負荷を最小限に抑え、労働の安全や児童労働など社会的規範を守って製造したオーガニックコットン100％の半袖Tシャツ。30年前の南極横断中にWillStegerによって撮影された冒険の様子を伝える写真をプリント。左腕にはTransAntarcticaExpeditionのプリントを配しています。度詰めコットンで、厚みがありながらもしなやかな着心地を楽しめるTシャツです。売り切れ次第、取り下げます。