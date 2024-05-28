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新品未使用✨ヴィヴィアンウエストウッドマン ベルト 鍵 クロコ型押し ロゴ 黒
商品番号 G20316577097
商品名

新品未使用✨ヴィヴィアンウエストウッドマン ベルト 鍵 クロコ型押し ロゴ 黒
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッドマン
特別価格 税込 8,085 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OK◎数多くの人気商品出品中✨↓#sHowの商品一覧●商品名VivienneWestwoodMANヴィヴィアンウエストウッドマンベルト鍵キーモチーフロゴシルバークロコ型押しレア希少新品未使用●カラーブラック　黒●素材レザー金具●サイズ全長：約117cm横幅：約4cmウエスト：約108cm素人採寸につき誤差あります。着画はお断り致します。●状態新品未使用品になります。自宅保管につき僅かなスレや傷はご容赦ください。●購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品●配送簡易梱包にて1〜2日程度で配送致します。仕事の都合で遅れる場合がございます。●お願い素人検品のためまれに見落としがございます。不備などございましたらご一報をお願いいたします。また、商品名記載の物以外は写真内に写っていても付属致しません。ギャランティカード、保存袋、花、撮影用のバッグ、小物などは全て撮影用であり、付属致しません。ご購入前に必ずプロフィールの確認をよろしくお願い致します。他サイトにも出品しているため、突如削除することがございます。管理番号TSK373-10
http://narcologia.ru/goods/passivity375383.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation85024.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate485777.html
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