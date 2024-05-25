【日本未発売】ニューエラ 59FIFTY MLB フィラデルフィア フィリーズ

○フィリーズ、59FIFTYでおしゃれに！！○ニューエラ商品を2点以上同時購入で10%割引となります。☆NEWERAキャップ一覧#旅好き帽子屋_NEWERA◯商品詳細◯【ブランド】ニューエラ/NEWERA【アイテム】帽子/キャップ【カラー】ブラック【サイズ】71/457.7cm【商品状態】新品【商品説明】ニューエラの59FIFTYフィリーズキャップです。カラーはブラックで、シックでスタイリッシュなデザインが魅力的です。フィリーズのチームロゴ刺繍が施されており、男性らしい雰囲気が漂います。高品質の素材を使用し、職人が一つ一つ手作業で仕上げた、ニューエラならではのクオリティです。野球ファンやフィリーズファンはもちろん、キャップ好きな男性にもオススメです。スポーツ観戦や普段使いに、ぜひご利用ください。【管理番号】#006☆海外製品のため、僅かな傷・色ムラ・配送時のシワなど、日本製品に比べると劣る場合がございます。☆梱包材は再利用のものを使用する場合がありますができるだけ綺麗なものを選んで使わせていただきます。☆他にも出品しております!#旅好き帽子屋店#ニューエラ#NEWERA#59FIFTY#帽子#キャップ#MLB#メジャーリーグ#大リーグ#フィリーズ#今話題のニューエラまとめ#2点以上同時購入で割引あり



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