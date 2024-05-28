当時物、クリームソーダ、ゴムベルト

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商品詳細
ご購入前にプロフィールと商品説明欄を御覧頂いて下さい。カラー...ブラック着用回数が少ない分、まだまだ活用出来ます。40年以上前の物ですので、経年劣化があります。ご理解がある方のご購入をお願いします。★NC.NRでお願いします。
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