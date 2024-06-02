レア 1of1 EPOCH 2019 中村紀洋 直書 直筆サインカード

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商品詳細
EPOCH2019楽天イーグルス中村紀洋1of1直書直筆サインカードです。初期傷や素人保管の旨、宜しくお願い致します。状態は問題ないと思いますが、神経質な方は入札なさらないでください。画像を確認の上、ノークレームノーリターンでお願いします。ジャンル（スポーツ選手）···野球サイン有無···有り性別···男
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