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レア 1of1 EPOCH 2019 中村紀洋 直書 直筆サインカード
商品番号 T81496220260
商品名

レア 1of1 EPOCH 2019 中村紀洋 直書 直筆サインカード
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 3,354 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EPOCH2019楽天イーグルス中村紀洋1of1直書直筆サインカードです。初期傷や素人保管の旨、宜しくお願い致します。状態は問題ないと思いますが、神経質な方は入札なさらないでください。画像を確認の上、ノークレームノーリターンでお願いします。ジャンル（スポーツ選手）···野球サイン有無···有り性別···男
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