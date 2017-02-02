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ナイキ　コルテッツ　NIKE CORTEZ NYLON VNTG 元箱なし
商品番号 C93873749067
商品名

ナイキ　コルテッツ　NIKE CORTEZ NYLON VNTG 元箱なし
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,399 円
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商品詳細

ナイキのナイロンコルテッツvntgです。最初からビンテージ加工されてましたが使用品です。サイズタグ紛失してます。US9.5あるいはUS10、27.5cmか28cmだと思います。美品ではないかもしれないですがお好きな方どうぞ。ビンテージですので相応の使用感はございます。シミや汚れもあり所々に色落ちや傷も見られます、全体的に一度お写真にてご確認ください。ビンテージ古着にご理解のない方は購入をお控えください。NCNRでお願いします。ペット等は飼っておりません、喫煙もしておりません。
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