ナイキ　コルテッツ　NIKE CORTEZ NYLON VNTG 元箱なし

ナイキのナイロンコルテッツvntgです。最初からビンテージ加工されてましたが使用品です。サイズタグ紛失してます。US9.5あるいはUS10、27.5cmか28cmだと思います。美品ではないかもしれないですがお好きな方どうぞ。ビンテージですので相応の使用感はございます。シミや汚れもあり所々に色落ちや傷も見られます、全体的に一度お写真にてご確認ください。ビンテージ古着にご理解のない方は購入をお控えください。NCNRでお願いします。ペット等は飼っておりません、喫煙もしておりません。



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