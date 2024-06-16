PRARIE 銀座 ネイビー 本革 レザーベルト

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商品詳細
プレーリーギンザの本革ベルトです。長さの調節ができるタイプです。日本製で上質な革のツヤがあります。使用回数は5回ほどです。未使用に近いとしていますが、ちょうど中腹あたりにまだ白いブルームのようなものが残っています。2万弱で購入した記憶がありますので、新品でなくても良いという方にはおすすめです。幅 2.8cmバックル根本からの長さ穴1つ目 69穴2つ目 72穴3つ目 74.5穴4つ目 77穴5つ目 79.5先端 89.3素材···本革カラー···ネイビー(ブラックに近いです)
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