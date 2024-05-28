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- 埼玉西武ライオンズ 古川雄大 サインカード ２枚セット
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商品詳細
ジャンル（スポーツ選手）···野球【セット内容】●ＢＢＭ埼玉西武ライオンズ２０２３ 直筆サインカード《４０枚限定》●ＢＢＭルーキーエディション２０２３ 金箔サイン版《７５枚限定》【状態】美品（スリーブ＆硬質ケース保管）【おまけ】キラカードなど３枚【発送方法】宅急便コンパクト（匿名配送）※バラ売り、値下げ不可ＢＢＭベースボールカードプロ野球カードレアカード激レアルーキー直筆サイン直書き貴重ルーキーカードＲＣサインカードサイン入り金箔サイン箔サインパラレルシリアルカードシリアルナンバースペシャルインサート古川雄大サインふるかわゆうだいコレクション西武ライオンズドラフト２位ドラ２期待の若手チームリミチームパック
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