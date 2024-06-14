ベルガモット イーグルバックル　レザーベルト　1981年　MADE IN USA

bergamotbrassイーグルバックル レザーベルト1981年ベルガモット製バックルヴィンテージ1981年bergamotbrassworks ベルガモットブラスワークス製 ヴィンテージバックルです。MADEINUSA細部までよく作り込まれていて、かっこいいです。サイズ全長97ウエストサイズ 最短75最長85幅3.5バックル縦7横10※大手リユースショップにて購入した鑑定済みの商品になります。状態の詳細は写真にてご確認頂き、ご検討のほどよろしくお願いします。即購入大歓迎です。交渉中であっても最初に購入された方とお取り引きさせていただきますので予めご了承ください。#バックル#ベルト#ウェスタン#アメリカンヴィンテージ#80年代#USA#ベルガモットブラスワークス#アメリカ管理番号74カラー...ブラック素材...本革



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