HERMES　エルメスベルト　80cm

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20年程前の購入品となります。ベルト色はキャメルと黒バックルは金色ベルト幅は3cmベルトの長さ全長は95cmベルト穴1つ目が80cmその後2.5cm間隔で空いてます。大切に使用し、大切に保管しておりました。バックルには擦れや傷、ベルトにも少々の汚れ、丸めて保管しておりましたので丸く折れ跡等ございますがベルトとして使用する分には問題なくご使用できます。箱/バックル保存袋ありますが20年程前の物ですのでご了承下さいませ。写真追加して欲しい部分ありましたらコメント下さい。緩衝材などに丁寧に包んで発送させていただきます。素人検品となりますので、何卒ご了承ください。すり替え防止の為、返品対応が出来ませんのでご了承ください。気持ちの良いお取引を心がけております。中古品にご理解いただける方のご購入よろしくお願い致しますm(__)m