【海外限定】ニューエラ ロサンゼルスドジャース 9TWENTY コーデュロイ 黒

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ニューエラ、海外正規取扱店にて購入したMLBの人気チーム、ロサンゼルスドジャースのキャップです。秋冬にぴったりなコーデュロイ生地、フロントロゴ横にハートマークの刺繍を施した国内未発売の限定モデルです。■9TWENTY■柔らかな被り心地が特徴の9TWENTY。アジャスタブル仕様でサイズ調整が可能です。ニューエラの中でも人気のシリーズでセレクトショップでもよく販売されているモデルです。サイズは調整可能です。★その他ニューエラ取扱商品はこちら★#UDFAL_newera★その他MLB取扱商品はこちら★#UDFAL_mlb■商品はポリエステルの袋に包んだ状態でA3サイズの発送用ビニール袋に梱包してゆうパケットポストにて発送いたします。 梱包の際に帽子を圧縮したりはしないですが型崩れなど気になる方は事前にご相談ください。ニューエラMLBneweraロサンゼルスドジャースLosAngelesDodgersストリートユニセックス59FIFTY9TWENTY9FORTY39THIRTYカラー...ブラック形...ベースボール