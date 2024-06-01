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希少 newera GG柄 8サイズ 未使用品
商品番号 K56253414000
商品名

希少 newera GG柄 8サイズ 未使用品
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※限界値下げの為値下げ不可他サイトでも出品中の為売り切れたら削除致します。こちらは友人にプレゼントしていただきましたがカッコいいデザインの為、使用するのが勿体無くケースの中にコレクションしていた為使用しておりません。今では手に入りにくいデザインなので早い者勝ちです(^o^)モノグラムで高級感もあるのでかなり目を引くキャップです。サイズ8『63.5㌢』未使用品#newera
http://narcologia.ru/goods/Persia172988.html
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