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ALZUNI クロコダイル革ウォレット‼️最終値下価格‼️
商品番号 I62574896383
商品名

ALZUNI クロコダイル革ウォレット‼️最終値下価格‼️
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 22,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

知名度は高く有りませんが中々良い物を創る事で知られているマッドモンキーのクロコダイルウォレットにアルズニのコンチョボタンを付けた事により格段に高級感、ワイルド感増しました半年程使用で目立つダメージ等無く丁度良い感じにこなれてきております。(実質の使用期間は4ヶ月程度)手入はきちんとしておりました^_^観た感じ新品とそんなに変わらないと思います(私観ですが)しかし中古品ですのでその辺り御理解頂ける方のみ御検討宜しくお願い申し上げます。札入×3カードスロット×14ポケット×2ファスナー付小銭入れ×1小銭を入れた時は有りません。御購入後の返品クレームには対応出来ませんので画像プロフ必ずお読み頂き先ずはコメントより在庫確認等お願い致します。配送はらくらくメルカリ便を予定しております。マッドモンキーアルズニALZUNIアビシルバーズAVIsilversシルバー925シルバー950シルバーコンチョシルバーアクセサリーBWL皮革製品長財布エキゾチックアニマルウォレット背面ホーンバッククロコダイル長財布カラー···シルバー財布形···長財布素材···本革
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