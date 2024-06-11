BALENCIAGA BB ロゴ　オーバーサイズ　Tシャツ　カットソーM 白

★匿名保証付き安心のメルカリ便でお送り致します★新品未使用です。ご購入宜しくお願い致します。値下げも少しなら可能ですので、コメントお待ちしております。S：肩幅57cm着丈74cm身幅54cm袖丈24cmM：肩幅59cm着丈76cm身幅56cm袖丈25cmL：肩幅67cm着丈78cm身幅61cm袖丈26cm※全て検品済みで特に問題ありません。 ご安心ください⑅◡̈*発送時間:24時間以内✨1-2日以内に商品が届きます！並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。【注意事項】何かご不明な点がございましたら、お気軽にコメントしていただければ幸いです。トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。



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