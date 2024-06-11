【芸能人愛用】プレイコムデギャルソン ワンポイント刺繍ロゴ ビッグサイズ

ご覧頂き、ありがとうございます(^^)送料無料・即購入OK・値下げ交渉OKです。✅商品情報・ブランド:プレイコムデギャルソン /PLAYCOMMdesGARCONS・色柄：白 /ホワイト・サイズ表記：2XL・素材：コットン ポリエステル・状態：目立った傷汚れなし✅サイズ詳細（単位：cm）平置き採寸肩幅：55身幅：60袖丈：20着丈：77※多少の誤差は、ご容赦下さい。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋#コムドット#竹内直人#林家こぶ平#木梨憲武#三谷幸喜



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