新品！羽生結弦展 2019-20 アクリルスティックキーホルダー 全6種セット

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羽生結弦展2019-20アクリルスティックキーホルダー全6種コンプリートセットオンライン購入後、自宅暗所で全て未開封・未使用のまま大切に保管していましたので、傷みもなく、色合いなど購入当時の状態を保っているかと思いますが、神経質な方はご遠慮ください。値下げ交渉はご遠慮ください。バラ売りはいたしません。全て水濡れ防止の上、傷まないようプチプチで梱包し、発送いたします。左からAOtonal オータムクラシック 2019/9/13BOrigin オータムクラシック 2019/9/14COtonal NHK杯 2019/11/22DOrigin NHK杯 2019/11/23EOrigin グランプリファイナル 2019/12/07（羽生選手25歳の誕生日）FSEIMEI メダリスト・オン・アイス 2019/12/23#羽生結弦 #HANYUYUZURU #フィギュアスケート #アクリルキーホルダー #アクキー