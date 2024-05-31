【イタリア製】バーバリーロンドン ネクタイ ネイビー チェック ホースロゴ 高級

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【はじめに】ご覧頂きありがとうございます！#yosshy12と申します。このアカウントでは、メンズファッション・高級ネクタイをメインに取り扱っております。#yosshy12古着ショップのネクタイ一覧はこちら自身が古着やヴィンテージ物が好きなので、そういった商品をメインに取り扱っています。古着やヴィンテージ物、ネクタイが好きな方は特に、ぜひフォローして下さい！出品した際にすぐに手に入れることができます。送料は全品無料です！即購入、コメントなど、大歓迎です！【こちらの商品について】バーバリーロンドンの高級シルクネクタイになります。濃いめのネイビーのチェックに、バーバリーを象徴する大きなホースロゴが全面に入った、とても豪華かつ魅力的なデザインとなっております。見た目にも高級感やかっこよさがあるので、スーツ全体を良く魅せてくれます。ビジネス用だけでなく、古着コーデ・ネクタイコーデにもオススメの一品です。目立った傷や汚れはなく、綺麗な状態です。中古品ではありますが、慎重に保管しておりますので、安心して着用して頂けると思います。気に入った方に大切に着用して頂けると嬉しいです！【ブランド】BURBERRYLONDON(バーバリーロンドン)【生産国】イタリア【素材】シルク100%【カラー】ネイビー(濃紺)格子柄チェック柄ホースロゴ【サイズ】大剣幅：9.0センチ全長：155センチ【値引き交渉、割引について】フォローして下さった方には、全商品5%OFFとさせて頂きます。さらに、ネクタイを2本同時購入の方は200円引き、3本同時購入の場合は500円引きとさせて頂きます！(ご購入の前にコメントをお願い致します！)#yosshy12古着ショップのネクタイ一覧はこちら【検索用ハッシュタグ】#BURBERRYLONDON#バーバリーロンドン#ネクタイ#ネクタイコーデ#スーツ#ビジネス#古着#古着コーデ#プレゼント#入手困難#即購入可#送料無料#yosshy12