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【貴重】カードケース　牛革
商品番号 F59412761917
商品名

【貴重】カードケース　牛革
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革商品の詳細は添付写真をご確認ください。調べてみると同商品の流通がなさそうなので、貴重だと思います。高級感満載で使用するたびに味が出てくるため、どんどん愛着が湧いてくる商品です。お早めの購入をお勧めします。
http://narcologia.ru/goods/displease364031.html
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