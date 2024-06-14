【貴重】カードケース　牛革

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商品詳細
カラー···ブラウン柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革商品の詳細は添付写真をご確認ください。調べてみると同商品の流通がなさそうなので、貴重だと思います。高級感満載で使用するたびに味が出てくるため、どんどん愛着が湧いてくる商品です。お早めの購入をお勧めします。
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