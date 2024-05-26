新品 ディーゼル レザーバイカラー ロゴベルト ウエスト最大97cm相当 黒赤

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新品ディーゼルレザーバイカラーロゴ型押しベルトウエスト最大97cm相当黒赤 Ｋ2291商品説明☆ブランド☆ DIESEL｜ディーゼル☆商品名☆ ベルト☆仕様☆ シングルピンバックル式・サイズカット不可☆サイズ☆ 記載：95cm ウエスト約87㎝～約97cmまで対応 ベルト全長：約105cm ベルト幅：約2.5cm ベルト穴：5（間隔2.5cm） ※多少の誤差はあります☆色☆ ブラック系レッド系※画像でもご確認下さい☆メイン素材☆ 牛革☆状態☆ 新品未使用・タグ有☆定価☆ 12,100円（税込み）☆コメント☆バイカラー、そして大胆にも蝶番をデザインに組み込んだディーゼルのシングルピンバックルレザーベルトです。折りたたむ事によって型押しのディーゼルロゴが完成する遊び心がユニークです。※本商品は国内取扱店購入の新品です。注意事項☆基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。