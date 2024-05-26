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新品 ディーゼル レザーバイカラー ロゴベルト ウエスト最大97cm相当 黒赤
商品番号 D12657422060
商品名

新品 ディーゼル レザーバイカラー ロゴベルト ウエスト最大97cm相当 黒赤
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品ディーゼルレザーバイカラーロゴ型押しベルトウエスト最大97cm相当黒赤　Ｋ2291商品説明☆ブランド☆　　　　DIESEL｜ディーゼル☆商品名☆　　　　　ベルト☆仕様☆　　　　　　シングルピンバックル式・サイズカット不可☆サイズ☆　　　　　記載：95cm　ウエスト約87㎝～約97cmまで対応　ベルト全長：約105cm　ベルト幅：約2.5cm　ベルト穴：5（間隔2.5cm）　※多少の誤差はあります☆色☆　　　　　　　ブラック系レッド系※画像でもご確認下さい☆メイン素材☆　　　牛革☆状態☆　　　　　　新品未使用・タグ有☆定価☆　　　　　　12,100円（税込み）☆コメント☆バイカラー、そして大胆にも蝶番をデザインに組み込んだディーゼルのシングルピンバックルレザーベルトです。折りたたむ事によって型押しのディーゼルロゴが完成する遊び心がユニークです。※本商品は国内取扱店購入の新品です。注意事項☆基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。
http://narcologia.ru/goods/insignificant19082.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis789644.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox99639.html
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