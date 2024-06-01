LOUIS VUITTON ダミエグラフィット3D ポルトフォイユブラザ NM

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2021年製！N60436ルイ・ヴィトンダミエ・グラフィット3Dキャンバスポルトフォイユ・ブラザNMセカンドストリートオンラインより仕入れた真贋判定済み商品となります。(写真8枚目)プロによる真贋判定済みの商品です。万が一正規品でないと判明した場合は速やかに送料含めご返金させて頂きます。■ブランド名LOUISVUITTONルイヴィトンルイ ヴィトン■品名ポルトフォイユ・ブラザNMダミエ・グラフィット3Dキャンバス■シリアルCA0251■型番N60436■サイズ縦：9.5/横：19/厚み：2※素人採寸のため誤差はご容赦ください■付属品外箱、保存袋■コメント中古品のため、多少の使用感がございますが、大きな傷や汚れはございません。内面右下にうっすらイニシャル跡があります。(Y.N)その他ベタ付きや気になるニオイなどはなく、まだまだご使用頂けると思います。ほか、気になる事は何でも聞いてください。#ルイ・ヴィトン#ルイヴィトン#ルイ ヴィトン#LOUISVUITTON#ポルトフォイユ ブラザ#長財布#折り財布#二つ折り