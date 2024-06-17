LOUIS VUITTON × Supreme 17AW LVモノグラムバンダナ

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■商品説明・ブランド:LOUISVUITTON×Supreme・モデル名:LVモノグラムバンダナ・サイズ:約54.5cm×約55cm・カラー:赤×白・素材:コットン・状態:東京ポップアップに当選、購入購入後保管(購入時よりタグ縫い付け糸が解けていた為ブランドタグは取ってしまっています)・付属品:-ヴィトン×シュプリームの説明不要のコラボアイテムからバンダナを出品します。東京のポップアップにて自身購入している為、正真正銘の本物ですがブランドタグを取ってしまった為格安にて出品いたします。お探しの方、コレクターアイテムとしてこの機会に是非。■注意事項や取引について商品は全て正規店で購入した本物のみを出品しています。新品ではない為相場より安く出品していますのでお値下げ交渉はご遠慮下さい。お取引はNC,NRでお願いします。落札後、24時間以内にご連絡を頂けない場合は落札者様都合にて取引の取消を致します事ご承知おきください。また、最低限のマナーを持ってコミュニケーションが取れる方のみとのお取引をお願いしております。他にもLOUISVUITTON/ルイヴィトン、SAINTLAURENTPARIS/サンローラン、DIior/ディオール、chromehearts/クロムハーツ等人気も高くリセールにもあまり出てこないアウター、トップス、小物などを出品していますので興味のある方は是非出品リストをご確認お願いします。